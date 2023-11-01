Курс гривни к доллару на четверг установлен на уровне 36,27 грн/долл., а евро - 38,23 грн / евро.

Национальный банк Украины на четверг, 2 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,27 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на второй день ноября установлен на уровне 38,23 грн/евро, то есть гривня также укрепилась - на 32 копейки по сравнению с курсом на 1 ноября.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,27/36,29 грн / долл., евро - 38,26/38,28 грн / евро.

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Национальный банк Украины на 1 ноября установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,28 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с официальным курсом на 31 октября. Официальный курс гривни к евро на 1 ноября был установлен на уровне 38,55 грн/евро.

Наличный курс гривни к доллару в украинских банках сегодня, 1 ноября, укрепился на 5 копеек – до 37,95 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно было в среднем по курсу 37,40 грн за доллар. Относительно евро средний курс гривни сегодня укрепился на 10 копеек и составил 40,40 грн за евро, а продать его можно было по курсу 39,80 грн за евро.

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