Курс гривни к евро ослаб до 33,53 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 19 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,98 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,53 грн/евро, то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 19 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2797,83 (16 апреля - 2795,92);

100 EUR - 3352,5 (16 апреля - 3346,16).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,97/27,99 грн/долл., к евро – на уровне 33,52/33,54 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 16 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,96 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий