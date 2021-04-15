Курс гривни к евро укрепился до 33,46 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 16 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,96 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,46 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 16 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2795,92 (15 апреля - 2797,65);

100 EUR - 3346,16 (15 апреля - 3347,53).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,94/27,96 грн/долл., к евро – на уровне 33,44/33,46 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 15 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,98 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий