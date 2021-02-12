Курс евро просел до 33,68 гривни, тогда как курс доллара остался на уровне 27,84 гривни.

Национальный банк Украины на понедельник, 15 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,84 гривни/доллар, то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Читайте такжеМеждународные эксперты назвали стоимость восстановления Донбасса

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,68 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2784,4 (12 февраля – 2783,84)

100 EUR – 3368,01 (12 февраля – 3381,11)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,86/27,88 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,74/33,77 гривни/евро.

Предыдущий курс

Национальный банк Украины на пятницу, 12 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,84 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий