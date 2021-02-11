Курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,81 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 12 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,84 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,81 грн/евро, то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на сегодня, 11 февраля, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2776,65 (10 февраля – 2764,26)

100 EUR – 3366,55 (10 февраля – 3344,06)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,79/27,80 грн/долл., к евро – на уровне 33,72/33,73 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 11 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,77 грн/долл., то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий