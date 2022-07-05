Последствия войны в Украине препятствуют способности ЕЦБ повышать ставки так же быстро, как ФРС, несмотря на рекордную инфляцию.

Курс евро во вторник, 5 июля, упал до 1,03 евро за доллар, что является наименьшим показателем за последние 20 лет.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

"Курс евро упал до 20-летнего минимума по отношению к доллару США, поскольку трейдеры предполагают, что Европейский центральный банк будет медленнее повышать процентные ставки, поскольку экономика рискует попасть в рецессию. Общая валюта ЕС упала на 1,4%, до 1,028 долл., то есть до самого низкого уровня с декабря 2002 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последствия войны в Украине препятствуют способности Европейского центробанка повышать ставки так же быстро, как Федеральной резервной системы (США), несмотря на рекордную инфляцию.

Как ранее сообщал УНИАН, курс доллара в банковских обменниках Киева 5 июля укрепился на 15 копеек – до 35,55 грн/долл. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 35,00 грн за долл., евро – 36,30 грн за евро.

В то же время евро гривна укрепилась на 20 копеек – до 37,10 грн/евро.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%. Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.

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