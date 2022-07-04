Финансовые эксперты считают, что НБУ в ближайшее время не вернется к плавающему курсу.

В Украине последний месяц курс валют остается более или менее стабильным. В то же время, цена валюты все еще далека от рыночной.

По данным аналитиков на сегодня официальный разрыв между курсом гривни и рыночным составляет более 20%, несмотря на стабилизацию украинской валюты, пишет Апостроф.

"В мае была неудачная коммуникация (со стороны НБУ), касавшаяся возможных послаблений на официальном рынке, из-за чего наблюдалась определенная паника, и в течение нескольких недель значительно рос спрос на доллары", - пояснил руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

Вместе с тем, финансовые эксперты считают, что НБУ в ближайшее время не вернется к плавающему курсу. Но Нацбанк может скорректировать нынешний курс для того, чтобы он был хотя бы приближен к рыночному.

"Думаю, пока рано возвращаться к плавающему курсу, но уже назрело корректировка официального курса, и даже в Нацбанке понимают, что он не совсем рыночный. Можно было бы скорректировать его где-то на 10%, и рынок это нормально воспринял бы. А вообще желательно примерно до 32 гривень/доллар", - предположил Паращий.

А вот финансовый аналитик Андрей Шевчишин уверен, что до окончания боевых действий в Украине Нацбанк скорее всего не пойдет на существенное смягчение валютной политики, но может ввести так называемую "управляемую девальвацию гривни". Например, можно было бы ослабить официальный курс до 32-33 гривень/доллар, а то и до 35 гривень/доллар в зависимости от обстоятельств, уверен эксперт.

Напомним, по состоянию на 4 июля 2022 года курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева остался на уровне предыдущего показателя – 35,70 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%. Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.