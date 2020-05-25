Доллар в обменниках снова подорожал до 27 гривень
10:35, 25 мая 2020Финансы
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Стоимость евро снизилась до 29,40 грн.
Доллар в обменниках снова подорожал / фото УНИАН
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 25 мая, выросла на 10 копеек - до 27,00 грн за доллар.
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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро снизилась на 10 копеек и составила 29,40 грн.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,70 грн за доллар, евро – 28,90 грн за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 25 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,76 грн/долл., то есть гривня после двухдневного падения укрепилась к доллару - на одну копейку.
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