Курс валют: доллар и евро подешевели после выходных

Гривня по официальному курсу незначительно укрепилась к доллару - до 26,76 грн/долл. Курс гривни к евро укрепился до 29,17 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 25 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,76 грн/долл., то есть гривня после двухдневного падения укрепилась к доллару - на одну копейку.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,17 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 29 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 22 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,77 грн/долл., то есть гривня второй день подряд существенно снизилась к доллару - на 18 копеек.

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