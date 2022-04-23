Ранее НБУ "заморозил" курс доллара до конца войны.

Наличный курс доллара в Украине ежедневно колеблется в пределах 10 копеек - эксперты говорят, что такой показатель свидетельствует о стабильности гривны.

Об этом пишет "Телеграф".

Известно, что в марте многие украинцы доверили банкам свои средства, тем самым они укрепили национальную валюту и банковскую систему страны.

"Как показывают цены на черном рынке – от 32 до 32,5 грн за доллар в зависимости от города, меняли также верят в стабильность национальной валюты и не пытаются спекулировать на курсе доллара. Небольшая разница в курсе скорее зависит от близости к передовой на востоке страны курс на черном рынке чуть выше, на западе - чуть ниже, но глобальной разницы все-таки нет", - объясняет финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Что касается прогноза на май, то эксперты отмечают, что курс будет стабильным. Это связано с сокращением в условиях войны спроса и предложения на иностранную валюту.

Как сообщал УНИАН, в Украине до конца полномасштабной войны РФ заморозили курс доллара на уровне 29,25 грн. По крайней мере до окончания военного положения будут именно такие валютные показатели.

Ранее в Нацбанке заявили о стабилизацию наличного курса доллара в Украине несмотря на войну.