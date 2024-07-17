Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред в пределах от 20 до 35 копеек по доллару, по евро - в пределах от 20 до 45 копеек, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 40,55 до 41,50 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,40 до 41,45 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается евровалюты, то по его прогнозу, котировки наличного евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 43,75 до 45,40 грн/евро, а в пунктах обмена валюты финкомпаний - от 43,90 до 45,35 грн.

"Если в этот период на торгах котировки доллара будут в пределах 40,70 - 41,20 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс безналичного евро на межбанке будет находиться в коридоре от 43,91 до 45,12 гривень", - отметил эксперт. Видео дня

Козырев добавил, что большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред в пределах от 20 до 35 копеек по доллару, по евро - в пределах от 20 до 45 копеек. Отдельные сети обменников выставят спред по обеим валютам в пределах до 60 копеек - 1 гривни, предположил аналитик.

Курс доллара в Украине на 17 июля

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 17 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 грн/долл., таким образом, гривня ослабла сразу на 25 копеек. Это стало очередным историческим максимумом курса доллара.

А официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 44,98 грн/евро, то есть гривня снизилась также на 25 копеек. Этот показатель также стал самым высоким официальным курсом евро.

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