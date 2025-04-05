Эксперт считает, что колебания курса почти не будут отличаться от предыдущих недель.

На следующей неделе курс валют в Украине не удивит изменениями. Общая динамика рынка до 13 апреля останется неизменной.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что сейчас нет экономических причин для стремительных валютных изменений.

Согласно его прогнозу, на следующей неделе украинцам стоит ожидать курс доллара в пределах 41,4 - 41,8 гривни доллар на межбанке и 41,4 - 41,8 гривни за доллар на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 13 апреля будет стоить 4140 – 4180 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся 41400 – 41800 гривень.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что с начала года рост курса доллара не превысит 0,7%. При этом он считает, что в апреле 2025 года на валютном рынке Украины могут наблюдаться временные колебания, но украинцам не стоит ожидать серьезных долгосрочных рисков.

Согласно прогнозу банкира, курс доллара в апреле будет колебаться в пределах 41,5 - 42,3 гривни за доллар.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине будет стоить 4150 - 4230 гривни, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41500 - 42300 гривни.

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