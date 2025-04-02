Эксперт считает, что с начала года рост курса доллара не превысит 0,7%.

В апреле 2025 года на валютном рынке Украины могут наблюдаться временные колебания. При этом украинцам не стоит ожидать серьезных долгосрочных рисков.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что с начала года рост курса доллара не превысит 0,7%.

По его словам, на валютный рынок будут влиять монетарные меры НБУ по поддержке гривни и снижению давления потребительских цен, а также активное "поведение" аграриев и состояние экономики Украины.

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Согласно прогнозу банкира, курс доллара в апреле будет колебаться в пределах 41,5 - 42,3 гривни за доллар.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине будет стоить 4150 - 4230 гривни, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41500 - 42300 гривни.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что валютный рынок в Украине в начале апреля будет относительно спокойным. На данный момент отсутствуют факторы, которые могут кардинально изменить ситуацию.

По мнению банкира, до 6 апреля курс доллара будет находится в пределах 41,4 - 42 гривни за доллар на наличном рынке. Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 6 апреля включительно будут стоить 4140 – 4200 гривень.

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