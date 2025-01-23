Продать доллар можно в среднем по курсу 41,90 грн, евро - 43,55 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 23 января, снизился на 20 копеек и в среднем составляет 42,45 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,90 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 8 копеек и составляет 44,28 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,55 грн за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром упала до 42,37 грн/долл., а продать доллар можно за 42,35 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,25 грн/евро, курс продажи - 44,10 грн/евро.

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Курс биткоина в гривнах

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 23 января, составляет 102 518,80 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 321 810,90 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 23 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,03 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 14 копеек. Официальный курс евро установлен на уровне 43,87 грн за один евро, то есть гривна снизилась на 23 копеек.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца этой недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,80 до 43,00 грн/долл., а в обменниках - от 42,00 до 43,00 грн/долл.

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