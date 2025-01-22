Курс гривны к евро установлен на уровне 43,87 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 23 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,03 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 14 копеек.

Относительно европейской валюты гривня ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,87 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 23 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,99/42,02 грн/долл., евро - 43,84/43,86 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня утром упал до 42,42 грн/долл., а продать доллар можно за 42,35 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,24 грн/евро, курс продажи - 44,03 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 22 января снизился на 15 копеек и составляет 42,50 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня остался на прежнем уровне и составляет 44,20 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,90 грн, евро - по курсу 43,20 грн за единицу иностранной валюты.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,80 до 43,00 грн/долл., а в обменниках - от 42,00 до 43,00 грн/долл.

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