Курс гривни к евро сегодня составляет 42,70 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 8 января, укрепился на 5 копеек - до 40,75 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 2 копейки и составляет 42,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн за долл., евро - 41,80 грн за евро.

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Что надо знать о курсе доллара в Украине - самые важные новости

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

По прогнозу инвестиционной компании Dragon Capital, Нацбанк может держать официальный курс американской валюты неизменным до конца третьего квартала этого года.

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