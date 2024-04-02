Продать доллар можно в среднем по курсу 38,91 грн, евро – 42,15 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 2 апреля, остался на прежнем уровне – 39,45 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,91 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также не изменился и составляет 42,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,15 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 10 копеек – до 39,48 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,38 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 4 копейки и составляет 42,94 грн/евро (курс продажи – 42,75 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 2 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,07 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,14 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

Экономист Олег Устенко прогнозирует, что курс доллара в Украине продолжит колебаться, хотя угрозы резкого роста пока нет. По его словам, колебания в плюс-минус 2-3% к курсу, которые наблюдались в последние недели, являются более-менее приемлемыми.

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