Курс гривни к евро установлен на уровне 42,14 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 2 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,07 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 7 копеек, по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта немного выросла. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 42,14 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,10/39,13 грн/долл., евро – 42,15/42,18 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 1 апреля, снизился на 5 копеек – до 39,45 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня снизился также на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 1 апреля, снизился на 5 копеек и составляет 39,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел также на 5 копеек и составляет 43,00 грн за евро.

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