В частности, это связано задержкой помощи от союзников.

Рост евро и доллара по отношению к гривне в последнее время объясняется нашим торговым и валютным балансами.

"Поскольку мы вывозим сейчас валюты из страны больше, чем ее завозим. Это связано, в первую очередь, с задержкой помощи от союзников. Это основная причина. Это немного нивелировалось нашими открытыми портами, нашим экспортом, который расширился не только на аграрный сектор, но и на металлургию и на продукты переработки", - заявил аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE) Валентин Литвинов в эфире телемарафона.

Но, по его словам, все же этого не достаточно, поскольку мы многое покупаем за рубежом. Он рассказал, что речь идет о горючем, продуктах питания, потребности для Вооруженных сил.

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"Это все покупается за валюту, которую заводят экспортеры. И когда баланс немного начинает проседать, мы видим, что курс растет", - рассказал аналитик.

Также он объяснил, почему в прошлом году не было такого роста доллара и евро.

"В прошлом году у нас от союзников, можно сказать, были регулярные и крупные платежи. Главное, что они были регулярные. Соответственно, хоть наши предприятия и не заводили валюту, валюта заходила в виде грантов или кредитов от США и ЕС. Как мы знаем, с осени этот поток очень ослаб и достиг своего минимума зимой этого года", - сказал эксперт.

В то же время, он отметил, что с приходом нового транша от стран-партнеров можно ожидать не большое снижение курса, если позволит Национальный банк.

Курс валют в Украине - прогноз на 1 апреля

Национальный банк Украины установил на понедельник, 1 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,00 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 22 копейки по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 42,16 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 21 копейку, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 38,98/39,00 грн/долл., евро - 42,10/42,12 грн/евро.

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