Устенко считает, что Национальный банк будет постепенно переходить к более гибкому курсообразованию.

Курс доллара в Украине продолжит колебаться, хотя угрозы резкого роста на данный момент нет, спрогнозировал экономист Олег Устенко в эфире телемарафона.

"Я бы обратился в государственный бюджет, в государственном бюджете курс (среднегодовой) как раз и установлен на уровне примерно 40 гривень за 1 доллар. Поэтому я не думаю, что мы можем ожидать какие-либо значительные курсовые колебания. Они будут колебаться в пределах того, что мы сейчас с вами видим", - отметил он.

Устенко считает, что Национальный банк будет постепенно переходить к более гибкому курсообразованию: "У них есть все рычаги для того, чтобы сглаживать любые такие значительные курсовые колебания. А плюс-минус 2-3% к курсу, который мы видели неделю, 2 недели назад – это более или менее приемлемо".

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Курс доллара в Украине на 1 апреля

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 1 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,00 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 22 копейки.

Относительно евро национальная валюта также подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 42,16 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 21 копейку.

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