Курс евро сегодня составляет 38,80 грн.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя – 40,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также не изменился и составил 38,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн за долл., евро - 37,80 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 37,45 грн.

Курс доллара в Украине: каким будет доллар в ближайшие недели

Напомним, в банковских обменниках Киева 22 октября курс гривни к доллару укрепился на 10 копеек – до 40,70 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 5 копеек и составил 39,40 грн/евро.

А курс наличного доллара у "Приватбанка" подешевел на 5 копеек – до 40,30 грн/долл. Курс евро к гривне подешевел на 20 копеек – до 38,80 грн/евро.

По прогнозам экспертов, новый виток роста спроса на наличную валюту возможен ближе к декабрю, он может повлечь за собой незначительный рост курса.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривни на 25%, до 36,57 грн/долл.