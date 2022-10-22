Курс гривни к евро составляет 39,40 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 10 копеек - до 40,70 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 5 копеек и составляет 39,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро – 38,30 грн за евро.

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Курс доллара в Украине

Напомним, 21 октября в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару оставался на уровне предыдущего показателя – 40,80 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 15 копеек и составил 39,35 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 10 копеек – до 40,35 грн/долл. Курс евро к гривне также оставался на уровне предыдущего дня – 39,00 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, Национальный банк зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабинет министров предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.