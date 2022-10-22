Курс евро 22 октября составляет 38,80 грн.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" подешевел на 5 копеек – до 40,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 20 копеек – до 38,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн за долл., евро – 37,80 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 37,45 грн.

Курс доллара в Украине

Напомним, 21 октября в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару оставался на уровне предыдущего показателя – 40,80 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 15 копеек и составил 39,35 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 10 копеек – до 40,35 грн/долл. Курс евро к гривне также оставался на уровне предыдущего дня – 39,00 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин заложил средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

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