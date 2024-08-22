Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 46,30 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 22 августа, подешевел на 5 копеек и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 15 копеек и составляет 46,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 грн, евро - по курсу 45,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня остался неизменным и составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным и составляет 46,30 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 22 августа, снизился на 5 копеек - до 41,60 грн за доллар в среднем. Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 45,60 грн.

Национальный банк Украины установил на 22 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,30 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

По мнению начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лисового, со второй половины августа медленно станет заметным "курсовое движение" вверх, хотя это не произойдет внезапно.

Аналитики ICU считают, что курс доллара в Украине до конца года будет умеренно расти. НБУ движется в направлении постепенной девальвации гривны.

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