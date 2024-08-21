Курс гривны к евро установлен на уровне 45,90 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 22 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,30 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

В свою очередь относительно евро национальная валюта подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на завтра установлен на уровне 45,90 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 8 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,3/41,32 грн/долл., евро - 45,92/45,92 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 21 августа, вырос на 1 копейку - до 41,65 гривны за доллар в среднем. Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 45,50 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 21 августа, подешевел на 5 копеек и составляет 41,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также снизился на 5 копеек и составляет 45,85 грн за евро.

Следует отметить, что аналитики инвесткомпании ICU обновили свой прогноз курса доллара до конца года. Согласно их прогнозу, американская валюта достигнет отметки до 42,6 гривны за доллар.

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