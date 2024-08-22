Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 45,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 22 августа, снизился на 5 копеек - до 41,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне в свою очередь сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 46,20 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,60 грн за евро.

Какой курс сегодня в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 6 копеек и составляет 41,52 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,45 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подорожал на 19 копеек и составляет 46,14 грн/евро (курс продажи - 45,95 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 22 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,30 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

По мнению начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лисового, со второй половины августа медленно станет заметным "курсовое движение" вверх, хотя это не произойдет внезапно.

Аналитики ICU считают, что курс доллара в Украине до конца года будет умеренно расти. НБУ движется в направлении постепенной девальвации гривны.

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