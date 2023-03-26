Курс евро составляет 41,10 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 38,35 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также не изменился и составляет 41,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,85 грн/долл., евро - 40,10 грн / евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,98 грн.

Напомним, с 21 мая 2022 года НБУ отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%. А 21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 26 марта в обменниках

Как ранее писал УНИАН, курс гривни к доллару 26 марта в банковских обменниках Киева остался на уровне предыдущего дня - 38,60 грн/долл.

Оотносительно евро курс гривни также остался на уровне 41,50 грн/евро. А продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,10 грн за долл., евро - 40,70 грн за евро.