Курс гривни к евро составляет 41,50 грн/евро.

Курс гривни к доллару 26 марта в банковских обменниках Киева остался на уровне предыдущего дня - 38,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также остался на уровне 41,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,10 грн за долл., евро - 40,70 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни. 21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс доллара в Украине - прогнозы на апрель 2023

Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Герман Марченко прогнозирует, что курс доллара в Украине в апреле будет находиться в привычном коридоре (37,8 - 38,8 гривни за доллар). Он уверен, что существенных экономических и военно-политических причин для глобальных изменений на валютном рынке на данный момент нет.

А дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный считает, что курс доллара в апреле может вернуться к отметке в 39 грн/долл. По его мнению, сейчас курс доллара стабилизировался и остается на уровне 38,40 - 38,80 грн/долл., однако, что будет дальше - сказать сложно.