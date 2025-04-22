Эксперт опасается, что действия президента США вызовут панику.

Доллар упал до семимесячного минимума по отношению к иене. Нападки президента США Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла еще больше подорвали доверие инвесторов к американской экономике.

Издание Reuters пишет, что доллар ускорил потери после того, как премьер-министр Таиланда заявил, что торговые переговоры с Вашингтоном, которые должны были начаться в среду, отложены.

Доллар опустился почти до десятилетнего минимума, достигнутого накануне по отношению к швейцарскому франку, и вернулся к 3-1,5-летнему минимуму по отношению к евро.

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21 апреля Трамп усилил критику главы ФРС Джерома Пауэлла, назвав его "главным неудачником" и потребовав, чтобы он снизил процентные ставки "сейчас" или рисковал замедлением экономического роста. Перед этим Пауэлл заявил, что центральный банк может позволить себе проявить терпение при определении политики и что ставки не следует снижать до тех пор, пока не станет ясно, что пошлины не приведут к устойчивому росту инфляции.

"Налицо тупик, и есть опасения, что будут предприняты какие-то действия, чтобы заменить Пауэлла, что вызовет настоящую панику в отношении доллара", - сказал Эрик Куби, главный инвестиционный директор North Star Investment Management.

По его словам, в сфере торговли "каждый день, когда не заключаются сделки, обеспечивающие какое-либо облегчение, вызывает постоянное беспокойство", что Трамп продолжит свою политику в ее нынешнем виде, что будет "разрушительным для экономики".

Доллар опустился на 0,6% и впервые с середины сентября коснулся ключевого психологического уровня 140 иен.

Курс американской валюты снизился на 0,1% до 0,8082 швейцарского франка, приблизившись к десятилетнему минимуму, который составил 0,8042.

Курс евро мало изменился и составил 1,1535 доллара, после того как 21 апреля он подскочил до 1,1573 доллара впервые с ноября 2021 года.

Стерлинг подорожал на 0,25% до 1,3412 доллара после того, как в начале недели впервые с сентября поднялся до 1,3421 доллара. Даже чувствительный австралийский доллар поднялся до нового четырехмесячного пика - 0,64385 доллара.

21 апреля золото достигло рекордного максимума из-за опасениями по поводу роста мировой экономики на фоне торговой войны между США и Китаем, в то время как американская валюта продолжил падение.

Индекс доллара достиг трехлетнего минимума, что сделало золото более привлекательным для держателей других валют.

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