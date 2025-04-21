Из-за политики Трампа доверие к американской валюте падает.

Золото достигло рекордного максимума в понедельник, 21 апреля. На рост стоимости металла повлияли опасениями по поводу роста мировой экономики на фоне торговой войны между США и Китаем, в то время как доллар продолжил падение.

Издание Reuters пишет, что спотовое золото подорожало на 1,4% до 3 373,70 доллара за унцию после достижения рекордного максимума 3 385,08 доллара ранее. Американские фьючерсы на золото выросли на 1,8% до 3 386,50 доллара.

Индекс доллара достиг трехлетнего минимума, что сделало золото более привлекательным для держателей других валют.

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"С фундаментальной точки зрения рынки учитывают возросшие геополитические риски, вызванные напряженностью в отношении пошлин в США и опасениями по поводу стагфляции, в то время как устойчивый спрос со стороны центральных банков обеспечивает дополнительный попутный ветер для цен", - объяснил рыночный стратег IG Йеап Джун Ронг.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении "ответных пошлин" в отношении десятков стран 2 апреля. Хотя его администрация приостановила введение пошлин в отношении некоторых стран, США усилили торговую борьбу с Китаем.

В свою очередь Пекин предостерег страны от заключения экономических сделок с США за их счет, чего, по сообщениям, добивается Трамп от стран, стремящихся к снижению пошлин или освобождению от них.

Тем временем Трамп начал нападать на председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а его команда оценивает возможность увольнения Пауэлла.

Кроме того, Россия и Украина обвинили друг друга в атаках, нарушивших однодневное пасхальное перемирие, объявленное Владимиром Путиным, при этом Кремль заявил, что приказа о продлении паузы в боевых действиях на линии фронта не было.

Эти проблемы являются хорошим предзнаменованием для золота. Однако индекс относительной силы этого металла находится на уровне 75, что указывает на перекупленность металла.

По мнению Ронга, следующий потенциальный рубеж для золота может находиться около уровня 3 500 долларов.

В свою очередь спотовое серебро прибавило 0,4% до 32,71 доллара за унцию, платина подорожала на 0,3% до 969,65 доллара, а палладий упал на 0,5% до 957,68 доллара.

Цены на золото - прогноз эксперта

Аналитик Алексей Козырев считает, что к концу лета 2025 года цены на золото будут колебаться в пределах 2 990 - 3 250 долларов за унцию. При этом ключевыми генераторами роста цен на металл останутся центральные банки.

Вместе с тем, как прогнозирует аналитик, со временем дороговизна золота на фоне снижения спроса частично охладит к нему интерес и приведет к снижению цены.

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