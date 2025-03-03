Курс гривни к евро установлен на уровне 43,54 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 4 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривня ослабла на 16 копеек.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня резко ослабила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,54 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 43 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,56/41,59 грн/долл., а евро - 43,51/43,52 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составил 41,88 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,63 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,90 грн/евро, а курс продажи - 43,60 грн/евро.

Курс доллара в ПриватБанке 3 марта вырос на 11 копеек и составляет 41,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 43,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 гривни, а евро - по курсу 42,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в течение первой декады марта валютный рынок будет жить преимущественно по принципам февраля.

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