Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 грн, а евро - 43,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 3 марта, вырос на 8 копеек и в среднем составляет 41,93 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 43,78 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,00 гривны за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,88 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,63 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,90 грн/евро, а курс продажи - 43,60 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 3 марта, составляет 92 391 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 822 290.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 3 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,43 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек.

Относительно европейской валюты гривня также усилила позиции: официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,11 гривни за один евро, то есть национальная валюта Украины укрепилась на 38 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

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