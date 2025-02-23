Отмечается, что НБУ продолжит контролитровать ситуацию на валютном рынке.

В марте 2025 года украинцам не стоит ожидать резких изменений в курсе валют. Национальный банк Украины будет и дальше контролировать ситуацию на валютном рынке.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН предположил, что в первый месяц весны НБУ потенциально может оставить учетную ставку на уровне 14,5% или же увеличить ее до 15-15,5%, что станет дополнительным рычагом для стабилизации курса.

"Мы предполагаем, что в марте официальный курс может колебаться в диапазоне от 41,8 до 42,4 гривни за доллар", - указал эксперт.

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По его словам, по итогу первого квартала 2025 года доллар может вырасти максимум на 0,9%.

Курс доллара в Украине - прогноз до конца марта 2025 года

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов ранее сделал прогноз курса доллара на первый квартал 2025 года. По его мнению, курсовые показатели доллара и евро вряд ли выйдут из-под контроля.

Он указал, что в первые месяцы 2025 года не будет считаться катастрофой, если в конце марта курс будет находиться в коридоре от 42 - 42,8 гривни за доллар. Таким образом, максимальный размер девальвации вряд ли будет выше 2-2,5% в месяц.

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