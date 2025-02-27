На рынке будет продолжаться сезонный процесс увеличения предложения валюты.

В течение первой декады марта валютный рынок будет жить преимущественно по принципам февраля. В то же время общая ситуация валютных изменений будет крайне похожей на прошлогодний март, кроме, конечно, курсовых показателей.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Достаточно стабильным будет коридор официального курса: основные колебания будут происходить в пределах 41,6-42,2 грн/долл. Режим "управляемой гибкости" по-прежнему будет служить важным предохранителем к любым хаотичным курсовым изменениям, а текущие курсовые изменения будут минимальными и разнонаправленными", - говорит эксперт.

Видео дня

По его словам, на рынке будет продолжаться сезонный процесс увеличения предложения (обычно это происходит накануне посевной), это также может быть связано с тем, что в первой половине марта предприятиям необходимо будет уплатить налог на прибыль. Поэтому валютные интервенции НБУ для гашения спроса естественным путем могут значительно сократиться.

"Например, в декабре 2024 года их объем составил 5,3 млрд долл., а в же по итогам января валютные вливания сократились в 1,4 раза - до 3,75 млрд долл. Вполне приемлемым еженедельным объемом можно считать интервенции на уровне 600-800 млн долл.", - пояснил банкир.

Он также отметил, что январская коррекция учетной ставки до 14,5%, которая имела целью приглушить рост цен и укрепить гривну, также положительно сказалась на курсовых показателях - в течение февраля официальный курс не пересекал отметку в 42 грн/долл. и иногда был меньше нижней отметки валютных коридоров.

"Замечу, что 6 марта НБУ потенциально может увеличить учетную ставку до 15-15,5%, ведь по предварительным итогам февраля индекс потребительских цен может вырос в среднем 1-1,5%, а с начала года она может достичь 2,7%. На мой взгляд, по крайней мере еще несколько месяцев инфляционное давление будет оставаться ощутимым. А новая учетная ставка фактически будет гарантировать, что на валютном рынке не произойдут головокружительные курсовые изменения", - считает Лесовой.

Основные показатели валютного рынка с 3 по 9 марта, по прогнозу банкира, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,6-42,2 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,6-42,3 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 гривни, в банках - до 0,1-0,2 гривни, в обменных пунктах - до 0,3 гривни;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Таким образом, ситуация на валютном рынке, по словам эксперта, не претерпит существенных изменений: курсовые колебания будут на уровне предыдущих недель, а ожидаемое увеличение учетной ставки может продлить время относительного "курсового спокойствия".

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 27 февраля снизился на 7 копеек и составляет 41,88 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 44 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,28 гривни, а евро - по курсу 43 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: