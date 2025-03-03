Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,02 грн, а евро - 43,86 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 3 марта, вырос на 11 копеек и составляет 41,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 43,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 гривни, а евро - по курсу 42,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник вырос до уровня 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 3 марта, остался на предыдущей отметке - 43,86 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 3 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,43 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек.

Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,11 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта укрепилась на 38 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

В понедельник, 3 марта, биткоин вырос более чем на 20% по сравнению с минимумами прошлой недели. Несколько других криптовалют, которые, по словам президента США Дональда Трампа, будут включены в стратегический резерв страны, также резко подскочили. Как следствие, самая популярная криптовалюта торговалась на уровне 93 057 долларов.

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