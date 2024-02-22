Курс евро в банке составляет 42,15 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "Приватбанке" в четверг, 22 февраля, остался на предыдущем уровне - 38,80 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 42,15 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,20 грн, евро - по курсу 41,15 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" не изменился и составляет 38,76 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 18 копеек - до 42,37 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 22 февраля, вырос на 10 копеек – до 38,90 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 17 копеек и составляет 42,17 грн за евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 22 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,62 грн / долл., таким образом, гривна ослабилась на 14 копеек.

Заметно подешевела национальная валюта и по отношению к евро. Официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 41,72 грн/евро, то есть гривна ослабла сразу на 18 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

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