Гривня второй день подряд снижается к доллару

Нацвалюта по официальному курсу снизилась к доллару до 26,90 грн/долл.

Национальный банк Украины на среду, 27 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,90 грн/долл., то есть гривня второй день подряд снизилась к доллару - на этот раз на 3 копейки.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 29,51 грн/евро, то есть гривня снизилась к евро на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 15:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,93/26,95 грн/долл., к евро – 29,56/29,58 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 26 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,87 грн/долл., то есть гривня после однодневного укрепления снизилась к доллару на 11 копеек.

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