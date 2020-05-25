В Украине дорожает валюта: сколько стоит доллар

Официальная гривня ослабла к доллару на 11 копеек, а к евро - на 15 копеек.

Национальный банк Украины на вторник, 26 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,87 гривни/доллар, то есть гривня после однодневного укрепления снизилась к доллару на 11 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,32 гривни/евро, то есть гривня снизилась к евро на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 15:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,88/26,90 гривни/доллар, к евро - 29,33/29,35 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 25 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,76 гривни/доллар, то есть гривня после двухдневного падения укрепилась к доллару на 1 копейку.

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