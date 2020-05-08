Гривня идет на длинные выходные с курсом 26,82 за доллар

Курс гривни к евро снизился до 29,10 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 12 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,82 грн/долл., то есть гривня второй день подряд осталась на уровне предыдущего показателя.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,10 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,82/26,84 грн/долл., к евро – 29,06/29,08 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 8 мая, снизилась на 10 копеек - до 27,00 грн за доллар, а стоимость евро снизилась на 8 копеек и составила 29,20 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 8 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,82 грн/долл., то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 11 копеек.