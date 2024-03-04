Продать доллар можно в среднем по курсу 38,03 грн, евро - 41,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 4 марта, вырос на 5 копеек - до 38,55 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,03 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 41,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,20 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 10 копеек - до 38,60 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,50 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 12 копеек и составляет 41,96 грн/евро (курс продажи - 41,80 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 4 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,16 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 9 копеек, по сравнению с показателем пятницы. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 41,26 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 6 копеек.

С 4 по 10 марта курсовые колебания на наличном валютном рынке будут в пределах 38-39,9 грн/долл. и 41-43 грн/евро, прогнозировал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Вас также могут заинтересовать новости: