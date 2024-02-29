Сейчас отсутствуют факторы, которые могли бы радикально повлиять на рынок, спровоцировав "бешеный" рост или падение курсовых показателей.

С 4 по 10 марта курсовые колебания на наличном валютном рынке будут в пределах 38-39,9 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, сейчас отсутствуют факторы, которые могли бы радикально повлиять на рынок, спровоцировав "бешеный" рост или падение курсовых показателей.

"Среди главных экономических факторов, которые на следующей неделе скажутся на рынке, стоит выделить стратегию регулятора на удержание равновесия между спросом и предложением и дальнейшую либерализацию валютного рынка (в частности, отмену ограничений для бизнеса по уплате валютных финобязательств)", – сказал эксперт.

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По его словам, другими факторами, которые на следующей неделе скажутся на рынке, будет макрофинансовая поддержка Украины, средства которой направят прежде всего на покрытие разрыва между расходами и доходами госбюджета. Также динамика экспорта, связанная с блокированием западных границ. Кроме того, эксперт отметил внутриэкономическое развитие, в котором можно отдельно выделить развитие малого и среднего бизнеса благодаря государственным программам кредитования.

По прогнозу эксперта, в начале марта будут преобладать следующие основные характеристики валютного рынка:

рынку будут присущи почти ежедневные разновекторные курсовые изменения, но с незначительной амплитудой;

курсовые колебания на межбанке будут происходить в пределах 38-39,5 грн/$ и 41,5-43 грн/€, а на наличном рынке – 38-39,9 грн/$ и 41-43 грн/€;

текущие изменения на межбанке будут достаточно привычными – до 0,2 грн, а на наличном рынке изменения курсов составят до 0,3-0,5 грн;

разница между курсами покупки и продажи не претерпит особых изменений: так на межбанке она будет минимальной (до 0,1 грн), до 0,5 грн в коммерческих банках, и до 1 грн и выше в обменниках;

на наличном рынке финучреждения будут конкурировать между собой за продавцов, поэтому разница курсов покупки будет до 0,1-0,2 грн.

"Сейчас отсутствуют причины, которые могли бы в корне изменить валютный рынок: в условиях свободного курсообразования на межбанке регулятор внимательно отслеживает динамику спроса, и при необходимости регулирует его, избегая больших курсовых изменений. А на наличном рынке даже периодический рост спроса и соответствующая "коррекция" курсов продажи будет носить ситуативный характер, что не сможет нарушить рынок, ведь любые ограничения на наличном рынке отменены и отсутствует валютный дефицит. Таким образом, на следующей неделе условия рынка и соответствующая курсовая динамика останутся почти без изменений", – резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине

Национальный банк Украины установил на четверг, 29 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,21 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 21 копейку, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 41,30 грн/евро, то есть гривня укрепилась сразу на 42 копейки по сравнению со вчерашним курсом.

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