Продать доллар в среднем можно по курсу 36,75 грн, евро – 40,30 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 27 июня, остался на уровне предыдущего показателя – 37,35 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 41,00 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,75 грн за долл., евро - 40,30 грн за евро.

Что происходит с курсом во время войны

Экономист Олег Пендзин прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца лета 2023 года будет стабильным и в тех пределах, которые есть сейчас. Экономист подчеркнул, что Нацбанк достиг цели, к которой стремился: наличный курс доллара сейчас близок к официальному курсу в 36,6 гривни. Также Пендзин уверен, что Украина в дальнейшем будет получать средства от партнеров, что также будет держать стабильность валютного курса.

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По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на этой неделе – с 26 июня по 2 июля - наличный валютный рынок будет находиться в состоянии "относительного покоя": текущие курсовые колебания будут незначительными, не превышая 0,5 грн, и курсовые рамки будут иметь такой вид: 37-38 грн/долл. и 40-41, 5 грн/евро.

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