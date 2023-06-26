"Неожиданного курса не будет", уверен экономист.

Курс доллара в Украине до конца лета 2023 года будет стабильным и в тех пределах, которые есть сейчас, прогнозирует экономист и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает 24 канал.

"В любом случае нужно понимать, что Нацбанк достиг той цели, к которой стремился. Имею в виду, что есть официальный курс и наличный курс, который сейчас очень близок к 36,6 гривны. Я думаю, что мы с вами будем видеть в дальнейшем поддержку этого курса. Особенно если учесть то, что НБУ смог нарастить валютные резервы", - отметил он.

Эксперт уверен, что Украина в дальнейшем будет получать средства от партнеров. Он напомнил, что это было обнародовано на конференции по восстановлению страны в Лондоне 21 июня.

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"Мы будем продолжать получать помощь от партнеров, несмотря на любые проблемы. Поэтому я думаю, что неожиданного курса у нас не будет", - добавил он.

Курс доллара в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 24 июня в очередной раз остался на прежнем уровне - 37,30 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 7 копеек и составил 41,00 грн/евро.

И курс наличного доллара в "ПриватБанке" 24 июня тоже остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар. Курс евро при этом подешевел на 20 копеек - до 41,00 грн/евро.