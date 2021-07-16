Майнинговые фермы были остановлены, поскольку провинция столкнулась с острой нехваткой электричества.

Провинция Аньхой на востоке Китая стала последним регионом страны, где искоренили практику майнинга криптовалют.

Как сообщает Reuters, власти заявили, что этот шаг поможет улучшить ситуацию с энергоснабжением в ближайшие три года.

Отмечается, что все майнинговые фермы были остановлены, поскольку провинция столкнулась с острой нехваткой электричества. Прогнозируется, что к 2024 году потребление в провинции вырастет до 73 миллионов киловатт, однако сейчас она обеспечена лишь на 48,4 миллиона киловатт.

Китай до недавнего времени обеспечивал до 70% мировых мощностей по майнингу криптовалюты. Однако в мае китайские власти признали майнинг и криптовалюту "нежелательными" из-за финансовых и экологических рисков. После этого все стремительно изменилось.

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Крупные майнинговые комплексы в Сычуане и Внутренней Монголии были остановлены.

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Автор: Дмитрий Захаров