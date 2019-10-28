Новая банкнота в 1000 гривень: дизайн и инновационные уровни защиты (инфографика)

В целом у новой купюры более 20 элементов защиты.

25 октября в обращение поступила банкнота нового наивысшего номинала — 1000 гривен. Как утверждают в Нацбанке, подделать ее будет очень сложно.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского.

«Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философ, естествоиспытатель, основатель целого ряда новых отраслей науки — геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году», — пояснил глава НБУ Яков Смолий.

В целом банкнота номиналом 1000 гривен имеет более 20 элементов защиты, которые позволяют гарантированно подтвердить ее достоверность. Она имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы, которые не уступают уровню систем защиты ведущих валют мира.

В частности, на лицевой стороне купюры находится инновационный SPARK-элемент. При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинетический эффект — постепенные переходы цвета от золотистого до нефритового. Как и на других украинских банкнотах, на 1000-гривневой нанесены микротексты — надписи, которые повторяются, которые можно прочитать с помощью увеличительного стекла. Также купюра имеет так называемую «оконную» защитную ленту с изображением номинала «1000» и Малого Государственного Герба Украины. При изменении угла наклона банкноты также наблюдается кинетический эффект. При прикосновении можно почувствовать рельефный элемент, который применяется для людей с ослабленным зрением.

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На обратной стороне напечатано изображение здания президиума Национальной академии наук Украины. Также для защиты у купюры есть сквозной элемент — целостное изображение цифрового обозначения номинала, видимое при рассмотрении банкноты против света. Кроме этого, проверить купюру на подлинность можно и с помощью уже привычного элемента — водяного знака с портретным изображением Владимира Вернадского.

В Нацбанке сообщили, что для начала выпустят 5 млн новых банкнот. По размеру и цвету купюра 1000 гривен отличается от других номиналов, что поможет легко ее идентифицировать. Основной цвет — голубой. По дизайну эта банкнота похожа на банкноты нового модернизированного поколения гривны - обновленные 20, 100 и 500 гривен.