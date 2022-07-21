Raiffeisen Bank разместил в июле 276 вакансий в России.

Подразделения иностранных банков, таких как Citi и Raiffeisen Bank International, в этом месяце начали поиск сотрудников в России, который практически замер в предыдущие месяцы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Иностранные банки в России начали пытаться заполнить вакансии, открывшиеся после внезапного увольнения сотрудников в начале года. На должности ищут россиян.

"Открывшиеся вакансии связаны с тем, что многие сотрудники уехали из России после 24 февраля. Они просто встали, уволились и сбежали на волне паники. Так что есть вакансии, которые нужно заполнять. Не было никаких сигналов для расширения бизнеса", - сказал источник Reuters.

Согласно данным одной из ведущих рекрутинговых компаний РФ Headhunter, Raiffeisen Bank разместил в июле 276 вакансий в России. В частности, искали менеджера в Москве для обслуживания корпоративных клиентов.

Citi искал кандидатов для заполнения 84 вакансий, в том числе, кредитного менеджера с ежемесячным доходом до 200 000 рублей (3 609 долларов США) и младшего эксперта с ежемесячной заработной платой от 85 000 рублей.

Российский бизнес итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo искал специалистов по обслуживанию клиентов, а также по расчетам в иностранной валюте, а UniCredit Bank Russia, который ищет покупателя для российского бизнеса, открыл 10 вакансий, связанных с IT.

Источники в отрасли жалуются, что усиление санкций ограничило их возможности касательно путей ухода с российского рынка, а Центральный банк сопротивлялся внутренним призывам взять на себя управление предприятиями иностранных банков в России. Также представители обеспокоены тем, что сложившая ситуация может побудить вкладчиков вывести средства.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Россия будет блокировать продажу российского бизнеса иностранных банков.

На иностранные банки приходилось 11% всего российского банковского капитала на конец 2021 года.

Вас также могут заинтересовать новости: