Украинские предприятия с начала года увеличили убытки в пять раз

За первый квартал доля убыточных предприятий возросла до 40,8%.

Крупные и средние предприятия Украины в первом квартале 2020 года получили убытки от обычной деятельности до налогообложения на сумму 4,9 миллиарда гривень, в то время как в первом квартале прошлого года получили прибыль в размере 111,1 миллиарда гривень.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Доля убыточных предприятий возросла на 13,6 п. п. – до 40,8% с 27,2%. Их убытки в первом квартале составили 204,8 миллиарда гривень, что почти в 5 раз больше, чем в первом квартале 2019 года.

Предприятия Украины, которые сработали рентабельно, увеличили прибыль на 31,1% - до 199,9 миллиарда гривень.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, крупные и средние предприятия Украины за 2019 год получили 422,235 миллиарда гривень прибыли до налогообложения, что на 26% больше показателя за 2018 год.

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