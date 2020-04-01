ГНС: За первый квартал поступления от НДС выросли более чем на 60%

В первом квартале этого года в общий фонд госбюджета поступило 110,8 млрд грн. Это на 14,3 млрд грн, или на 14,9% больше, чем в прошлом году.

Об этом информирует ГНС.

«Цифры свидетельствуют, что объем налоговых поступлений растет, несмотря на замедление экономики. Мы выводим из тени те сферы и предприятия, которые ранее платили не полностью, уклонялись от уплаты. чем обеспечиваем равные правила игры и честную конкуренцию для тех предпринимателей, которые честно платят налоги. В этом и заключается функция налоговой», - подчеркнул глава налоговой Сергей Верланов.

В налоговой службе отметили, что был зафиксирован рост поступлений по основным бюджетоформирующим платежам по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:

НДС (сальдо) +10,1 млрд грн, или +63,8%;

акцизный налог +2 млрд грн, или +19,0%;

налог и сбор на доходы физлиц +4,1 млрд грн, или +16,8%;

налог на прибыль +4,6 млрд грн, или +15,8%.

Вместе с тем, как отметили в налоговой, уменьшение поступлений наблюдается по рентной плате (-5,5 млрд грн, или -48,8%), что связано с двукратным уменьшением цены на природный газ и, как следствие, уменьшением объемов его добычи.

«Также на 0,9 млрд грн, или на 58,1%, сократились по сравнению с 2019 годом поступления от акцизного налога на электроэнергию. Причиной этого стало выведение из базы налогообложения операций по реализации электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников», - говорится в сообщении ГНС.

«Без учета платежей, которые фактически не зависят от эффективности администрирования со стороны Государственной налоговой службы, а являются отражением изменения законодательства и макроэкономических факторов (акциз по электроэнергии и рента за добычу полезных ископаемых), индикатив Министерства финансов на І квартал выполнен в полном объеме – 100,2%, или +0,2 млрд грн», - подчеркнули в налоговой.

Стоит отметить, что показатели доходной части закона о государственном бюджете на 2020 год были определены, исходя из макропоказателей, которые прогнозировали рост экономики, в частности реального ВВП на 3,7%. Однако вследствие мирового кризиса и других неблагоприятных факторов макропрогноз был пересмотрен. По данным Министерства экономики, ожидается падение ВВП Украины на 3,9%.

Напомним, ранее в налоговой службе сообщили, что по состоянию на 23 марта украинцы уже успели подать более 134 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах на общую сумму 20,4 млрд грн. Это на 42% больше аналогичного периода прошлого года.