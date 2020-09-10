По словам главы Совета НБУ, дефицит текущего счета также будет увеличиваться, но останется в приемлемых границах - около 4% ВВП.

Международные резервы Украины будут расти, создавая "подушку безопасности" на случай кризисных явлений, а рост ВВП будет постепенно восстанавливаться.

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Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в ходе брифинга, посвященного принятию Основных принципов денежно-кредитной политики НБУ на 2021 год.

"Рост ВВП будет постепенно восстанавливаться и двигаться к своему потенциальному уровню. На фоне отмены карантинных ограничений и оживления внешнеэкономического спроса экономическая активность в большинстве видов экономической деятельности будет восстанавливаться… Международные резервы будут расти, что будет создавать "подушку безопасности" на случай кризисных явлений", - отметил Данилишин.

По его словам, смягчение монетарных условий и значительный фискальный импульс будут способствовать активизации экономического роста и возвращения инфляции к цели. Несмотря на низкий текущий уровень инфляции, Нацбанк будет уделять необходимое внимание проинфляционным рискам.

Основные риски сотрудничества с МВФ

Также глава Совета НБУ сообщил, что дефицит текущего счета будет расти, но останется в приемлемых границах - около 4% ВВП. Увеличение будет происходить вследствие постепенного роста совокупного спроса и снижения поступлений от транзита газа.

"Основными рисками являются прекращение сотрудничества с МВФ (но мы считаем, что это маловероятный сценарий), свертывание структурных реформ и более длительный срок пандемии с сохранением ограничительных мер на более длительный период. Конечно, непосредственно от этого будет зависеть скорость восстановления как глобальной, так и украинской экономики. Также актуальными остаются риски снижения урожая вследствие негативных погодных условий, и эскалация военного конфликта на востоке Украины", - сказал Данилишин.

Что этому предшествовало

Согласно консенсус-прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, падение ВВП Украины по итогам 2020 года составит 6% вместо ожидавшихся в апреле 4,2%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало доработанный прогноз экономического и социального развития на 2021-2023 годы, в котором рост ВВП в следующем году ожидается на уровне 4,6%.

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Автор: Екатерина Жирий