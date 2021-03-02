В феврале в общий фонд государственного бюджета поступило 67,3 миллиарда гривень.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в феврале в общий фонд государственного бюджета поступило 67,3 миллиарда гривень, роспись выполнена на 101,9%.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что по платежам, взимание которых контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 37,7 миллиарда гривень, или 103,2% от росписи февраля, в том числе налог на доходы физлиц и военный сбор – 10,3 миллиарда гривень; налог на прибыль предприятий – 5,3 миллиарда гривень; рентная плата за пользование недрами – 4,6 миллиарда гривень; акцизный налог с произведенных в Украине товаров – 4,6 миллиарда гривень; налог на добавленную стоимость – 9,4 миллиарда гривень (собрано 21,9 миллиарда гривень, возмещено 12,5 миллиарда гривень).

Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 26,9 миллиарда гривень, или 100,7% от росписи февраля. Из общей суммы поступлений 24,8 миллиарда гривень поступило в виде налога на добавленную стоимость, 2 миллиарда гривень - ввозной пошлины.

В целом, по данным Минфина, в общий фонд государственного бюджета за первые два месяца 2021 года поступило 124,9 миллиарда гривень, или 104% от росписи отчетного периода.

"По оперативным данным ГКСУ за январь-февраль 2021 года, расходы по общему фонду государственного бюджета составили 154,2 миллиарда гривень, или 90,7% от росписи отчетного периода. Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что за январь-февраль общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в сумме 28,3 миллиарда гривень при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 49,3 миллиарда гривень.

Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за январь-февраль 2021 составили 74,3 миллиарда гривень, или 68,6% от запланированных на этот период. От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 74,3 миллиарда гривень. Из внешних источников по состоянию на 1 марта средств не поступало.

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-февраль 2021 года составили 51,5 миллиарда гривень (97,9% плана), платежи по обслуживанию – 13,8 миллиарда гривень (92,2% плана).

Что этому предшествовало

По данным Государственной казначейской службы, в январе 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 57,6 миллиарда гривень, роспись была выполнена на 106,5%.

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Автор: Екатерина Жирий